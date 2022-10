Stromboli: dopo alluvione bonificata Spiaggia lunga

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Completata a Stromboli la bonifica di "Spiaggia lunga" e del tratto di mare antistante, sino ad una profondità di 50 metri. L'intervento è stato effettuato da Castalia, consorzio accreditato presso il Ministero dell'Ambiente, su incarico del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo nelle vesti di commissario straordinario per l'emergenza alluvionale a Stromboli.

Durante l'alluvione del 12 agosto, da una discarica in disuso, mai bonificata, posizionata in un'area sovrastante alla spiaggia, le acque torrenziali trascinarono sul litorale, sino al mare, un considerevole quantitativo di rifiuti, anche speciali: motivo per cui si è reso indispensabile l'intervento di bonifica.

Il costo dell'operazione di bonifica è di 260 mila euro, dei quali 60.000 sono somme a disposizione (spese tecniche, oneri fiscali ecc.) Il prossimo passaggio sarà la "sigillatura" della discarica in modo da evitare che possano ripetersi situazioni analoghe.

(ANSA).