Migranti: all'obitorio di Lampedusa gestione bare complicata

(ANSA) - LAMPEDUSA, 26 OTT - Il cadavere dell'ultimo immigrato ripescato fra Cala Pulcino e Capo Ponente è giunto alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. I poliziotti della Scientifica e il medico legale - come sempre avviene nel caso di recupero di salme - hanno già iniziato ad effettuare accertamenti e verifiche.

Nel piccolo stanzino usato come camera mortuaria le bare, sono in totale 11, sono sistemate alla meno peggio. Alcune, per mancanza di spazio, sono per terra. Non c'è una cella frigorifera e anche la gestione delle salme - tutte in attesa di essere dissequestrate dalla Procura di Agrigento - sta diventando assai complicata. (ANSA).