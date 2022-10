Florovivaismo: torna la Zagara all'Orto Botanico di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Ritorna con l'autunno la Zagara all'Orto Botanico di via Lincoln, il cuore del SiMua, Sistema museale dell'Università di Palermo, diventato ormai per palermitani e turisti uno dei punti di aggregazione e di cultura preferiti in città.

Dal 28 al 30 di ottobre la mostra mercato del florovivaismo, tra le più frequentate del centro sud Italia, riaprirà i cancelli agli appassionati di botanica e di verde, per la 23esima edizione: tre giorni di acquisti green, mostre, workshop, giardinaggio, presentazioni di libri con gli autori, un premio speciale alla carriera, ed il premio assegnato al miglior vivaista. A fare la star sarà quest'autunno il castagno, albero generoso, declinato nella sua biodiversità vegetale, presente in tutte le regioni d' Italia. La Sicilia ne annovera due veri campioni centenari nel territorio etneo, ma molti si trovano anche sulle alte Madonie. Ogni anno sono centinaia i palermitani che si ritrovano a Zagara, con le famiglie ed i più piccoli, per passeggiare immersi tra le piante storiche, ammirare i viali, fotografare ed esplorare le serre dell'Orto. All' universo botanico del castagno sarà dedicata la mostra ospitata nel Gymnasium, spazio anche ad un seminario a cura del Centro Studi e Documentazione sul Castagno e la presenza di numerosi esperti arboricoltori e botanici nazionali. L'attività scientifica invece, oltre a libri e workshop di giardinaggio, ruoterà attorno al tema del ruolo degli orti botanici italiani nel nuovo millennio. Saranno oltre 60 i vivaisti presenti, tra quelli storici ed alcune new entry - spiegano gli organizzatori della kermesse,- che aveva subito una lieve flessione di presenze negli anni passato a causa della pandemia. Piante da tutti continenti, come le rarissime ma anche grande attenzione alle essenze tipiche mediterranee, agrumi, aromatiche per l'orto e le bordure, cactacee che vanno a riempire balconi ed aiuole. Non mancheranno le attesissime attività di educational, tour e giochi per i più giovani curati da Coopculture. (ANSA).