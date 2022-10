Donna cade dentro tomba al cimitero di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Una donna è caduta dentro una tomba, sprofondando per tre metri, al cimitero di Sant'Orsola, a Palermo, per il cedimento della lastra di marmo sulla quale era salita. Dell'incidente si sono accorte alcune persone in visita al cimitero, che hanno chiamato i vigili del fuoco. La donna, rimasta sempre cosciente, è stata imbracata e messa in salvo.

Soccorsa dai sanitari del 118, si sarebbe provocata alcune fratture. (ANSA).