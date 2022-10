Alimentare: da domani a Mirto si celebra l'olio dei Nebrodi

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Da domani a Mirto (Me) si celebra per tre giorni l'olio d'oliva dei Nebrodi, con il festival giunto alla sesta edizione ed organizzato dal Comune, in collaborazione con l'Associazione nazionale "Città del Bio" ed il patrocinio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Fino a sabato prossimo, in programma una serie di eventi con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'olivicoltura nei Nebrodi, uno dei settori trainanti dell'agricoltura siciliana.

Domani saranno protagonisti gli studenti dell'Istituto di Longi (Me), che comprende le scuole di Mirto, Frazzanò, Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia, nel Mesinese, che avranno modo di vedere sul campo le varie fasi di molitura ed alcune cultivar tipiche della vallata del Fitalia. Nel frantoio Ingrillì-Pirrotti di Mirto, gli allievi avranno modo di visitare quello che rappresenta il nucleo più importante della oliva "Vaddarica", la "Scarsitta" di Mirto. Al festival sarà presente anche Antonio Ferrentino, presidente nazionale dell'Associazione "Città del Bio", che parteciperà venerdì pomeriggio al convegno "Il biodistretto dei Nebrodi e la tracciabilità dell'olio". A seguire sarà inaugurata la mostra fotografica del maestro Melo Minnella "Olii ed ulivi di Sicilia": una ventina di scatti fotografici che illustrano le varie fasi della raccolta e molitura tradizionale che si svolgeva in diversi luoghi siciliani qualche decennio fa. Sabato prossimo si chiuderà in serata, nella piazza principale di Mirto, la "Festa dell'olio" con degustazioni. "Il Festival, che ritorna dopo quasi 3 anni di Covid rappresenta per Mirto e per i produttori di olio un appuntamento importante a sostegno delle eccellenze del territorio e del tessuto produttivo", dice il sindaco Maurizio Zingales. (ANSA).