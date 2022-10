Pd, nel Catanese manifesti che inneggiano a marcia su Roma

(ANSA) - CATANIA, 25 OTT - "Proprio nel giorno in cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni dichiara alla Camera di essere contro ogni autoritarismo, fascismo incluso, a Paternò, comune in provincia di Catania che per altro ha dato i natali al presidente del Senato, Ignazio La Russa, succede un fatto gravissimo che non può restare impunito. La città è tappezzata da manifesti, anonimi, con due 2 date (28 ottobre 1922 - 28 ottobre 2022) che ricordano il prossimo anniversario della marcia su Roma, cioè l'avvio di uno dei periodi più bui della nostra nazione, l'avvio del ventennio fascista. E in più la dicitura: un popolo in marcia". Lo afferma il deputato del Pd alla Camera e segretario regionale del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo. "Invito il sindaco di Paternò a provvedere immediatamente - aggiunge l'esponente Dem - ad oscurare questi manifesti, a tutela dell'amministrazione comunale in primis, visto che l'affissione sembrerebbe essere stata autorizzata dal Comune stesso". (ANSA).