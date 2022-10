Teatro: al festival di Morgana racconti di terre lontane

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Racconti e affabulazioni di terre lontane. Li proporrà dal 3 al 13 novembre il festival di Morgana, rassegna internazionale di Opera dei pupi e di pratiche teatrali tradizionali e contemporanee. Per l'edizione numero 47 saranno presentate performance dall'antica Persia, da Egitto, Inghilterra, Spagna, Israele. Da questi luoghi remoti e misteriosi spesso si sono diffusi racconti che hanno superato tempi e spazi e sono arrivati qui fino a diventare un'unica storia universale. La Sicilia sarà rappresentata con spettacoli curati dal Museo delle marionette Antonio Pasqualino. Presenti altre forme d'arte: scrittura, illustrazioni d'autore, film e laboratori per bambini, musica, proiezioni, seminari.

"Questa nuova edizione del festival di Morgana - dice il direttore del Museo delle marionette, Rosario Perricone - scava nelle profondità di storie che, riproposte in tempi e spazi talvolta lontani, sono custodi di antichi saperi. Al contempo sono manifestazioni di bisogni, paure, sogni e desideri di chi vi si imbatte. E così la ricerca delle radici diventa una ricerca di sé, attraverso e insieme all'altro".

Il festival sarà aperto dalla narrazione orale persiana con le pratiche narrative tradizionali del naqqali e del Pardeh-khani ma anche con una nuova creazione incentrata sul poema del poeta persiano Nezami. Si prosegue con un'epica egiziana e quella cavalleresca, con l'opera dei pupi e il "cuntu". Il mito e la tragedia classici rivivono anche in riscritture critiche.

Il Museo delle marionette sarà centro operativo e di spettacolo. I luoghi del festival saranno anche la chiesa di S.

Mattia dei Crociferi, la chiesa SS. Euno e Giuliano e l'istituto scolastico Rita Borsellino di piazza Magione. (ANSA).