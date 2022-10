Migranti: affonda barchino al largo Lampedusa, 4 dispersi

Un barchino di circa 5 metri, con a bordo una trentina di migranti, è affondato a 24 miglia dalla costa di Lampedusa. I militari della motovedetta della Guardia costiera hanno tratto in salvo 22 uomini, 3 donne e un minore. Vi sarebbero però 4 dispersi: tre uomini e una donna; ricerche sono in corso. Una bambina, in probabile ipotermia, con la madre e un ragazzo che aveva forti dolori al petto, subito dopo lo sbarco al molo Favarolo, sono stati portati al Poliambulatorio. Non è escluso che possano essere trasferiti in altre strutture sanitarie. I migranti provemgono da Liberia, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Senegal, Mali e Gambia.