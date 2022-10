Libri: Rassegna letteraria ai Musei di Baglio Anselmi

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - I Musei di Baglio Anselmi e Parco di Lilibeo in collaborazione con l'Associazione 38° Parallelo promuovono una serie di incontri dedicati alla lettura allo scopo di rinnovare il dialogo con il territorio. La rassegna è intitolata "Conversazioni ai Musei di Baglio Anselmi". Il primo incontro sarà domani 25 ottobre alle 18:00 presso la Sala delle Navi dei Musei: una conversazione-confronto tra Luca Lo Coco editore de il Glifo casa editrice siciliana, attenta con le sue pubblicazioni al valore di fare editoria per i bambini e i ragazzi e Vita D'Amico dirigente del Quinto Circolo Didattico di Strasatti Nuovo - Marsala, sul tema della formazione attraverso la lettura. Nella mattinata dello stesso giorno a partire dalle ore 10:00, presso il Quinto Circolo di Strasatti Nuovo, Michela Cesaretti Salvi (attrice, speaker di Rai Yo Yo) proporrà delle Letture ad Alta Voce di brani tratti da alcune pubblicazioni sempre della casa editrice il Glifo. L'iniziativa si inserisce nel programma "Marsala Città che Legge" e nell'ottica delle progettualità diffuse che convergono attorno alle azioni del Patto Locale per la Lettura della Città di Marsala che hanno lo scopo di promuovere la lettura e contrastare la povertà educativa fornendo opportunità di crescita. Durante questa giornata, infatti, saranno donati dei libri per bambini e per ragazzi. Gli incontri della rassegna saranno realizzate ai Musei di Baglio Anselmi - Parco Archeologico di Lilibeo Marsala con il patrocinio e contributo dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dell'Ufficio di Presidenza dell'ARS. (ANSA).