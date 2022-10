Libri: "Per amore di Monna Lisa",libro a fumetti su Gioconda

(ANSA) - MESSINA, 24 OTT - L'ultimo libro del noto disegnatore di fumetti di Messina Lelio Bonaccorso con i testi di Marco Rizzo sta spopolando nelle librerie, si tratta di "Per amore di Monna Lisa" edito da Feltrinelli Comics. Intrecciando la realtà all'immaginazione, Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo raccontano con dei fumetti il furto della Gioconda del 21 agosto 1911che fece grande scalpore all'epoca. Un'opera scrupolosa e appassionata di cronaca e denuncia che, attraverso uno spaccato di vita parigina, restituisce alla memoria un gesto folle e romantico, forse un sogno di riscatto. Le sale del Louvre sono deserte. È lunedì, giorno di chiusura del museo. Nel silenzio, interrotto solo dal frusciare delle scope sul pavimento, un uomo dai folti baffi entra attraverso un ingresso riservato ai dipendenti, preleva con maestria uno dei quadri più importanti della Storia e si allontana indisturbato. È la vera, incredibile storia di Vincenzo Peruggia, l'uomo che rubò la Gioconda per portarla in Italia, il paese a cui riteneva che appartenesse. Il capolavoro di Leonardo fu ritrovato solo l'11 dicembre 1913, dopo oltre due anni di indagini. Il poeta Apollinaire e un giovane Picasso vennero accusati del furto, il direttore del museo fu pubblicamente umiliato e costretto a dimettersi, mentre Peruggia custodiva il dipinto sotto il letto, nel degrado dei quartieri in cui vivevano gli immigrati. (ANSA).