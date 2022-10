Battaglia-Briguglia, in coppia tra i bar della Sicilia

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Ma chi l'ha detto che i bar sono "solo" un esercizio come un altro? Sono una cosa seria, anzi, serissima. Soprattutto in Sicilia. Parola di due palermitani doc come Giusi Battaglia, ormai volto amato di Food Network, e Paolo Briguglia, attore di cinema e fiction, oggi al debutto da conduttore. Per la prima volta insieme, i due sono alla guida di "Ci vediamo al bar - Sapori di Sicilia in sfida", nuovo programma dal 27/10 alle 22 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+. "Io sono cresciuta davvero in un bar", racconta all'ANSA Giusi Battaglia, "scoperta" nel suo talento ai fornelli grazie ai social durante il lockdown e ora alla vigilia della 100 puntate con "Giusina in cucina", la stagione 2023 in preparazione e un secondo libro appena uscito, Viaggio in Sicilia, ed. Cairo. "Mio papà aveva un bar a Cerda, sulle Madonie, con tanto di produzione propria - dice - Me lo ricordo che andava a lavorare alle 4 del mattino con i fratelli per iniziare a impastare".

"Al cinema affronto spesso ruoli complessi e mi piaceva l'idea di qualcosa di 'semplice' in un programma di tv. Qui poi ho l'occasione di raccontare la mia terra", spiega Briguglia, in questi giorni sul set de I leoni di Sicilia di Paolo Genovese.

Ispirandosi a Nati Stanchi, il primo film di Ficarra e Picone, in ogni puntata i due visiteranno bar siciliani famosi per una particolare specialità della rosticceria e pasticceria locale.

Proprio quella prelibatezza sarà al centro della "guantiera di sfida". Per Giusina sarà anche l'occasione per curiosare in cucina e mettere le mani in pasta, mentre Paolo conoscerà meglio gli avventori. In tutto, cinque puntate prodotte da Casta Diva per Warner Bros. Discovery, in cui a decretare il vincitore saranno le persone incontrate per caso in strada. Sorpresa, Ficarra e Picone voci della presigla. (ANSA).