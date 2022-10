Sottoposto a Tso scompare su traghetto, proseguono ricerche

(ANSA) - LAMPEDUSA, 23 OTT - Sono andate avanti per tutta la notte, e sono ancora in corso, le ricerche del ventottenne di Lampedusa che è scomparso ieri mentre era sul traghetto di linea Lampedusa-Porto Empedocle con il quale veniva trasferito dopo un Tso. Le motovedette della Guardia costiera hanno scandagliato, e continuano a farlo, le acque antistanti a Porto Empedocle, ma si sono spinte anche a diverse miglia di distanza dalla costa. Pare che l'impianto di videosorveglianza del traghetto abbia ripreso il momento in cui il ragazzo si sia gettato in mare. Con il passare delle ore sembra accreditarsi purtroppo l'ipotesi del suicidio, a scapito dell'idea di una fuga. A coordinare ricerche ed indagini è la Procura di Agrigento.

Il ventottenne, accompagnato da alcuni agenti della polizia municipale di Lampedusa e da medici dell'Asp 6 di Palermo, era stato imbarcato sul traghetto, per essere trasferito in una adeguata struttura sanitaria di Agrigento, venerdì sera.

All'alba di sabato, la motonave doveva attraccare a Porto Empedocle. Scattato l'allarme, mentre venivano effettuate le ricerche in tutti i locali e le intercapedini della motonave, il traghetto è anche tornato indietro per effettuare le prime verifiche e ricerche ed ha attraccato al molo di Porto Empedocle soltanto alle 12,30 circa di ieri. (ANSA).