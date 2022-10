Sicilia:Schifani,diventi hub Med per istruzione e formazione

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - Buone prassi e opportunità legate al Pnrr e alla nuova programmazione europea del Fondo sociale in Sicilia sono stati i temi al centro della tavola rotonda "L'importanza della ricerca scientifica per l'innovazione aziendale e lo sviluppo del territorio" organizzata dal dipartimento della Formazione professionale e dall'Autorità di gestione del Fondo sociale europeo della Regione. L'incontro si è tenuto nel corso di Didacta edizione siciliana, a Misterbianco (Ct) .

"Abbiamo portato in Sicilia una manifestazione pubblica che investe sul capitale umano. L'avvio del percorso intrapreso con Didacta ha l'obiettivo di far diventare la nostra isola un hub del Mediterraneo per l'istruzione e la formazione, che coinvolga pian piano tutti i Paesi del Mare Nostrum, dalla Catalogna alla Grecia", ha sottolineato il presidente della Regione Renato Schifani.

"Bisogna cambiare il modo di fare formazione - ha sottolineato Patrizia Valenti, Autorità di gestione del P.O. Fse+ - dobbiamo stimolare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro per colmare il gap nella ricerca dei profili professionali, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato. Per questo ci confrontiamo con i Distretti produttivi, con le grandi aziende e lavoriamo con l'ufficio della Regione a Bruxelles per venire incontro alle necessità delle imprese". Un approccio condiviso dal dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive Carmelo Frittitta: "La nostra azione è basata sulla strategia per la specializzazione intelligente, punto di partenza per la predisposizione dei nuovi bandi. Nella nuova programmazione anche il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), che è ancora in fase negoziale, ci consentirà di finanziare l'upskilling e il reskilling del personale delle imprese. Del Fesr, che avrà una dotazione complessiva di circa 5,7 miliardi, circa 500 milioni saranno destinati alla crescita, alla competitività e alla digitalizzazione delle imprese siciliane". Il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, ha raccontato del percorso importante già avviato con alcuni Its dell'isola e del progetto di trasformazione dell'area di Termini Imerese per farne una Academy di formazione specializzata. (ANSA).