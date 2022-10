Il "Caso Tandoy" torna d'attualità, plot politico-giudizario

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - Un atteso debutto ieri sera per "Il caso Tandoy", al Teatro Al Massimo di Palermo. Spettacolo scritto e diretto da Michele Guardì e dedicato a uno dei più sorprendenti errori giudiziari degli ultimi 60 anni. Il commissario Tandoy venne ucciso con tre colpi di pistola in viale della Vittoria ad Agrigento. Dell'omicidio venne accusato il professore Mario La Loggia, primario dell'Ospedale psichiatrico e amante della signora Tandoy. Il medico venne del tutto prosciolto dalle accuse dopo due anni e sei mesi. In platea ieri sera c'era anche il nipote di Mario, Enrico La Loggia, non pienamente soddisfatto della ricostruzione della vicenda. "Quello che è mancato - afferma Enrico La Loggia - è la ricostruzione politica di quei giorni drammatici. Non si trattò soltanto dell'omicidio del povero capo della squadra mobile, ma anche di un omicidio politico ai danni di mio padre e di mio zio. Mio padre Giuseppe era stato presidente della Regione e in quei mesi era in corsa per la presidenza del Banco di Sicilia, in quel momento un crocevia di altissimi interessi economici. La corrente dorotea della Democrazia Cristiana si era schierata con Carlo Bazan, e dopo quell'assassinio ovviamente mio padre uscì di scena. Io la mattina successiva all'omicidio stavo andando a scuola, avevo 13 anni, e ho sentito gli strilloni de L'Ora che urlavano: Arrestato La Loggia. Rimasi sconvolto, non sono esperienze che si dimenticano".

"Negli anni successivi - prosegue La Loggia, ex parlamentare di Forza Italia e ministro - persi fiducia nella magistratura, tanto fu disastroso e colpevole il comportamento dell'allora procuratore Ferrotti. Si era incaponito sull'origine passionale di quello che invece si rivelò un delitto di mafia. Ma la cosa assurda è che non si è mai indagato sul primo processo, e nemmeno sulla faida orribile che si consumava tra le correnti della DC. Sappiamo soltanto che nel 1966 Carlo Bazan e alcuni esponenti della DC furono arrestati. Su questa storia sto scrivendo un saggio, con molti particolari politici. Una storia talmente assurda da meritare di vivere sugli schermi". (ANSA).