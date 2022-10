Giovane pestato: carabinieri, diverbio per precedenza

I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Siracusa quattro giovani che il 18 ottobre scorso hanno aggredito Lamin Ceesay, 21 anni, gambiano che lavora come gelataio in un bar di Marzamemi. "L'aggressione - dicono i carabinieri - ha causato lievi lesioni alla vittima ed ha fatto seguito a un diverbio per una precedenza asseritamente non concessa dallo straniero mentre era alla guida del suo scooter. Le indagini, avviate sin da subito dai carabinieri, hanno permesso di identificare i responsabili e di denunciarli per lesioni personali in concorso". In alcune interviste Ceesay aveva detto che l'aggressione da parte di 5 giovani, due li conosceva di vista, era dovuta al colore della sua pelle, successivamente non aveva confermato queste accuse. Il titolare della gelateria dove lavora la vittima, Peppe Flamingo, su Fb Scrive: "Più passa il tempo più emergono dettagli inquietanti che confermano come quello di Lamin non sia stato un caso isolato. A quanto pare questo gruppo di criminali ha già aggredito altre persone di colore, solo che a differenza sua non hanno avuto voce. È fondamentale che la Procura fermi immediatamente queste bestie prima che riescano nel loro intento, che a questo punto è evidente come sia quello di farci scappare il morto".