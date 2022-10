Armi e due chili cocaina a casa, arrestato a Catania

(ANSA) - CATANIA, 22 OTT - Un 18enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine. In un locale in suo uso agenti dela sezione 'Falchi' della squadra mobile della Questura hanno trovato e sequestrato due chilogrammi di cocaina, una mitraglietta modello CZ 25, due caricatori, una pistola semiautomatica con caricatore e con matricola abrasa, una pistola semiautomatica con matricola abrasa marca Glock con caricatore rifornito di 14 cartucce e munizioni di vario calibro. La Procura distrettuale ha disposto il trasferimento in carcere dell'arrestato (ANSA).