Ambiente: isole ecologiche per rifiuti marini a Mazara Vallo

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 22 OTT - Due isole ecologiche per i rifiuti recuperati nel mare sono state installate a Mazara del Vallo: una in piazzale G.B. Quinci e l'altra in viale dei marinai d'Italia. Il progetto è del Flag 'Torri e tonnare del litorale Trapanese', che mette insieme i comuni di Trapani, Marsala, San Vito lo Capo e Mazara del Vallo. Le due isole ecologiche sono a disposizione dei pescatori che da lungo tempo hanno il problema di come smaltire i rifiuti che finiscono impigliati nelle loro reti.

"Si tratta di un'opportunità vera per un'intera comunità produttiva e anche per i diportisti che insieme si prendono cura del mare. Una visione comune di tutela e sviluppo del territorio e dell'ambiente costiero", ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Per il conferimento è stato attivato un info point pesca e un servizio e-mail da parte del Distretto della pesca e crescita blu di Mazara del Vallo dove poter richiedere l'autorizzazione al conferimento nelle due isole ecologiche di Mazara del Vallo. L'indirizzo email a disposizione è: sportellopescamazara@gmail.com. (ANSA).