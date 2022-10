Teatro: Una verde vena di follia in scena al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Debutta in prima assoluta, mercoledì 26 ottobre alle ore 21nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Una verde vena di follia di Alessio Arena, nella messa in scena diretta da Emanuela Giordano e interpretata da Mascia Musy e Chiara Muscato.

L'adattamento, le scene, i costumi e le luci sono della stessa Giordano, mentre Tommaso Di Giulio e Leonardo Ceccarelli sono gli autori delle musiche originali.

Repliche fino al 6 novembre.

Lo spettacolo, tratto dal libro La vena verde (IQdB Edizioni) di Alessio Arena è un canto d'amore e di alterità ispirato alle lettere che Maria Antonietta Portulano, moglie di Luigi Pirandello, scrisse al figlio Stefano dall'ospedale psichiatrico dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

L'opera è ambientata nell'Italia dei primi annni ventesimo secolo, quando le donne "eccentriche" o di "eccessivo ed anarchico temperamento" venivano rinchiuse nelle case di cura.

La protagonista provoca e cerca conforto nell'infermiera/custode che le sta accanto: sopporta gli sfoghi della donna, i suoi improvvisi sbalzi di umore e i tentativi di fuga.

Nonostante gli scherzi crudeli, gli spaventi, la convivenza forzata, le due donne instaurano una relazione di reciproca comprensione: le loro vite si sovrappongono con accenti di improvvisa ironia, per ritagliarsi quel lembo di felicità che spetta ad ogni essere umano.

L'odiato e amatissimo marito, egli stesso vittima e carnefice della donna, è continuamente evocato, svelato, sognato.

"Mettiamo in scena un destino femminile che ci cammina a fianco - spiega la regista Emanuela Giordano - Siamo tutte figlie o nipoti della protagonista, donna di "inopportuna" fierezza, audace esploratrice di fantasie e verità scomode". (ANSA).