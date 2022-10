Lavoro: morti bianche, flash mob a Palermo promosso da sindacati

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Tute bianche imbrattate di rosso.

Rosso sangue. Corpi accartociati a terra. Abbandonati.

Scomposti, simulacro dell'orrore che la tragedia delle morti bianche genera. E poi due striscioni, a fare da quinte alla tragica scena con gli hashtag lanciati da Cgil Cisl e Uil: #bastamortisullavoro e #presidiamolasicurezza. E' così che, presenti i vertici regionali dei sindacati - i leader Sebastiano Cappuccio (Cisl), Luisella Lionti (Uil) e per la segreteria Cgil Francesco Lucchesi - si è svolto stamani in piazza Politeama a Palermo il flash mob che le tre sigle hanno organizzato per tenere i riflettori accesi "sulla strage silenziosa che solo in Sicilia nei primi otto mesi di quest'anno ha visto morire sul lavoro ben 44 persone contro i 38 decessi degli stessi mesi di un anno fa".

La manifestazione apre la settimana di mobilitazione sindacale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che domani a Roma culminerà con una manifestazione nazionale. Sul palco di piazza Santi Apostoli si alterneranno, a partire dalle 10, le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, poi la parola in chiusura passerà ai segretari generali di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri.

Quanto alla Sicilia, i confederali segnalano che solo nell'Isola nei primi otto mesi di quest'anno sono stati denunciati all'Inail 23.605 infortuni contro i 15.165 dello stesso periodo di un anno fa, con il +55,6%. Sul piano nazionale, dall'inizio del 2022 muoiono sul lavoro in media tre persone al giorno, rimarcano Cgil Cisl e Uil. Da gennaio ad agosto sono state presentate 484.561 denunce di infortuni col +63,4% relativo alla componente femminile mentre per quella maschile il dato si è attestato sul +24,9. La fascia di età maggiormente coinvolta risulta essere quella tra i 40 e i 59 anni. In generale nel Sud la crescita degli infortuni, lamentano i sindacati, è stata complessivamente del 53,5%. (ANSA).