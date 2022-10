Inaugurata la Palermo Sport Tourism Arena promossa da Rcs

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Novecento bambini delle classe quarte e quinte e delle scuole medie del capoluogo hanno partecipato all'inaugurazione della Palermo Sport Tourism Arena al Foro Italico di Palermo, lo spazio che fino a domenica ospiterà eventi, incontri, tornei e momenti di spettacolo con la possibilità per tutti di misurarsi su 18 discipline. A organizzare la manifestazione Rcs Sports & Events con la Regione Siciliana, con il patrocinio del Comune di Palermo e con la collaborazione di Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, e Sport e Salute.

"Voglio portare un saluto a tutti i nostri giovani che vivranno queste felicissime giornate di sport - ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani -. Lo sport comporta educazione, crescita, vita normale e salubre in una terra come la Sicilia che ha tanto bisogno per i nostri ragazzi di questo tipo di esperienza. Ringraziamo il presidente Cairo della sua presenza e del suo contributo a questa iniziativa, realizzata in collaborazione col governo Musumeci che mi ha preceduto".

Il prologo della manifestazione si è tenuto ieri a Segesta con la consegna dei Sports Awards SeeSicily ai campioni azzurri vincenti del 2022. La serata condotta da Geppi Cucciari sarà trasmessa il 31 ottobre da La7. "Ringrazio il presidente Schifani e il sindaco Lagalla per l'accoglienza - ha detto il presidente di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo -. Essere qui a Palermo è una cosa bellissima. Ho visto che il Foro Italico è stato attrezzato in maniera splendida per i nostri giovani che hanno modo di divertirsi su tutti questi campi. Dallo sport, che ci impegnano a raccontare tutti i giorni sulla Gazzetta dello Sport e ci impegniamo ad organizzare attraverso Rcs Sport & Events, si può imparare tantissimo". Il programma degli incontri della prima giornata vedrà alternarsi sul palco la Bebe Vio Academy e gli atleti di Art4Sports, il commissario tecnico della nazionale di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, il ciclista Vincenzo Nibali e la squadra di calcio del Palermo.

Alla cerimonia con il taglio del nastro hanno preso parte Schifani, Cairo, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l'ad di Rcs Sport, Paolo Bellino, e il dg della Gazzetta dello Sport, Francesco Carione. (ANSA).