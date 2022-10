Premi: Gazzetta Sport Awards, a Nibali il "SeeSicily Legend"

(ANSA) - PALERMO, 20 OTT - "Dobbiamo puntare su un turismo dello sport e dello spettacolo, attrarre e valorizzare i nostri grandi campioni, come Nibali. Abbiamo un patrimonio da mettere a disposizione di tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, partecipando al Gran Galà di premiazione dei "Gazzetta Sports Awards SeeSicily", l'evento promosso da La Gazzetta dello Sport che celebra i campioni dello sport italiano che si è tenuto stasera al Parco archeologico di Segesta, a Calatafimi.

"Questa è una bellissima serata di revival ma anche di valorizzazione e sollecitazione a fare sempre di più e meglio e a portare all'esterno quello che è il significato della nostra terra - ha aggiunto - Per la Sicilia questa è un'occasione per esprimere grandi valori e grandi campioni che portiamo nei nostri cuori ma che dobbiamo esporre come esempio di emulazione per i nostri giovani, ai quali aprire le porte per incentivare lo sport e realizzare sempre più strutture, perché possano non distrarsi con altre attività e con l'ozio del non fare e impegnarsi nello sport che è educativo". Schifani ha consegnato il premio SeeSicily Legend a Vincenzo Nibali, stella dello sport siciliano.

In questa ottava edizione i Gazzetta Sports Awards hanno lasciato la consueta location di Milano per approdare in Sicilia, grazie al programma "SeeSicily" della Regione Siciliana per veicolare l'immagine dell'Isola attraverso eccellenze sportive di rilevanza nazionale e internazionale, in grado di garantire la massima visibilità del brand Sicilia.

Gli appuntamenti proseguiranno al Foro Italico di Palermo da domani 21 e fino al 23 ottobre, dove si terrà la "Palermo Sport Tourism Arena", la tre giorni di sport e spettacolo, organizzata da Rcs Sports & Events in partnership con la Regione Siciliana.

Domani alle 11 il taglio del nastro alla presenza del presidente Renato Schifani. (ANSA).