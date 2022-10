Migranti: giunti 5 barconi con 302 persone a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 20 OTT - C'è stato anche uno sbarco con 141 persone la notte scorsa a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, con 5 diversi barconi sono giunti 302 migranti. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato un approdo autonomo: 77 siriani e tunisini, fra cui 3 donne e un minore, sono giunti direttamente al molo commerciale con un peschereccio che era salpato, a loro dire, da Chebba. A bloccarli i militari della Guardia di finanza. Prima di loro, nelle acque antistanti all'isola, erano stati soccorsi 32 (fra cui 15 donne e 3 minori) malesi, ivoriani e guineani e 18 tunisini, fra cui una donna . Subito dopo mezzanotte, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta Cp327 della Guardia costiera che li ha trasbordati dal peschereccio di 12 metri, erano sbarcati in 141. I migranti hanno riferito di essere originari di Costa d'Avorio, Camerun, Guinea, Tunisia, Senegal, Togo, Liberia, Mali, Congo, Ghana e Niger. Sempre la motovedetta della Capitaneria ha soccorso 34 persone, fra cui 13 donne e 5 minori, in fuga da Costa d'Avorio, Guinea, Camerun e Sierra Leone.

Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono 1.168 persone a fronte di una capienza massima prevista per 350. (ANSA).