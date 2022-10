Innovazione: 'Demo day', selezionati progetti di 2 start up

(ANSA) - PALERMO, 20 OTT - Sono Cicero Experience e The Open Stage, i due progetti selezionati per l'ultima tappa di "Born Global" che si svolgerà all'ambasciata Italiana di Berlino il prossimo 10 novembre, organizzata da Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per il dialogo europeo in collaborazione con Italcam Camera di commercio italo-tedesca. Le due start up hanno ottenuto il riconoscimento ieri, al termine del "demo day" ospitato da Baglio di Pianetto, a Santa Cristina Gela (Pa), e organizzato in collaborazione con Acceleratore factory accademia-Digital magics Palermo, dove 25 delegati hanno presentato le loro idee di imprenditorialità innovativa.

"Abbiamo deciso di far parte di questo progetto - spiega Francesco Tiralongo, ad di Baglio di Pianetto - perché crediamo che per accelerare il successo dell'impresa oggi, non basti più tenersi solo diligentemente aggiornati ma è necessario applicare sempre un pensiero laterale e ricercare costantemente soluzioni innovative e al passo con i tempi".

"Far emergere nuovi talenti e supportarli in un contesto economico internazionale fortemente caratterizzato da uno sviluppo tecnologico dirompente - dice Alessandro Arnetta, ceo di Factory accademia Digital magics - è la sfida che abbiamo tutti noi per mantenere competitivo il nostro Paese. Siamo orgogliosi di sostenere un'iniziativa come 'Born Global' che promuove la cultura dell'innovazione e punta a valorizzare i giovani talenti che sviluppano le tecnologie digitali del futuro".

Cicero Experience, presentata dal ceo & founder Francesco Cappoli, 30 anni, esplora un nuovo modo di viaggiare basato sull'idea che incontrare persone autentiche nelle mete, per ascoltare le loro storie, possa aggiungere un valore straordinario alla experience di viaggio. The Open Stage, introdotta dal founder Stefano Frosi, è un progetto che inserisce e rivoluziona l'intrattenimento urbano e la cultura tra i servizi offerti dalle smart city, mettendo al centro i giovani talenti. (ANSA).