Palermo: Lagalla ricevuto dal Presidente della Repubblica

Nel corso dell'incontro, svolto al Quirinale e durato circa quaranta minuti, Lagalla ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale, rappresentando al Presidente "la particolare vicinanza dell'intera comunità cittadina".

"È stato - ha detto il sindaco - un colloquio cordiale e particolarmente significativo, non solo per l'amministrazione che rappresento ma anche per l'intera città di Palermo che si sente indissolubilmente legata al Capo dello Stato. Nella circostanza, ho rappresentato al presidente Mattarella i maggiori e più attuali problemi della città, esponendo le azioni pianificate dall'amministrazione e ricevendone incoraggiamento".

