Editoria: Via dei librai a Brancaccio in casa di don Puglisi

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - La Via dei librai, rassegna dell'editoria indipendente, lascia le strade del Cassaro nel centro storico di Palermo dove è nata e si trasferisce per un giorno a Brancaccio, luogo simbolo della lotta alla mafia.

Ancora più simbolico il punto scelto per gli incontri di domani, 20 ottobre: piazzale Anita Garibaldi proprio davanti alla casa-museo di don Pino Puglisi. È lo stesso marciapiede dove il 15 settembre 1993 venne assassinato il prete impegnato a sottrarre alla mafia manovalanza e consenso. Tre gli appuntamenti nel luogo dove sono stati installati i pannelli che ripercorrono la storia di don Puglisi, il suo martirio e l'attività del centro Padre Nostro voluto dal parroco di Brancaccio per arginare lo strapotere mafioso.

Augusto Cavadi discuterà con la giornalista Claudia Brunetto sul tema "Volontariato in crisi, diagnosi e terapia": l'argomento che dà il titolo a un libro di Cavadi edito da Il pozzo di Giacobbe. Seguirà l'incontro tra don Sergio Ciresi, vice direttore della Caritas di Palermo, Francesco Lombardo del comitato scientifico della Via dei Librai, Giuseppe Paliaga consigliere della Fondazione San Giuseppe dei Falegnami. Si parlerà delle comunità periferiche e dell'esperienza di Brancaccio. La psicologa e scrittrice Giusi Mannelli dialogherà infine con il giornalista Roberto Leone del suo libro "Dal Body shaming al body Loving" edito da ex Libris.

La scelta di Brancaccio rientra nel progetto della rassegna di coinvolgere i luoghi periferici di Palermo. (ANSA).