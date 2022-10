Caro bollette: protesta in piazza a Mazara del Vallo

Più di duemila persone hanno preso parte, stamattina a Mazara del Vallo, alla manifestazione 'Mazara si ferma' organizzata contro il caro bollette. In piazza della Repubblica si sono radunati titolari di attività commerciali, cittadini esasperati per gli importi esosi delle bollette degli ultimi mesi. "Stiamo vivendo una condizione davvero critica - hanno detto alcuni commercianti - continuando così non riusciremo più a poter garantire l'apertura delle nostre attività". In piazza sono scesi anche gli studenti: "Siamo sfiduciati da questa situazione che compromette il nostro futuro", hanno detto i giovani. Alla manifestazione hanno partecipato anche commercianti provenienti dai paesi limitrofi.

Il corteo da piazza della Repubblica ha raggiunto piazza Matteotti dove poi si è sciolto.