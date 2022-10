Scuola: Pierro, Fiera Didacta grande opportunità per Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - "Il più grande evento dedicato all'innovazione didattica. Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è una grande opportunità potere partecipare all'organizzazione di Fiera Didacta". Così il direttore dell'Usr, Giuseppe Pierro, commenta la partecipazione alla prima edizione di Fiera Didacta nell'isola che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre a Misterbianco (Ct). "L'Usr Sicilia - sottolinea Pierro - ha contribuito ai lavori che si svolgeranno durante queste giornate e, a tal proposito, ha allestito un proprio stand nel quale proporrà vari workshop relativi a esperienze di scuole siciliane, a cui è possibile iscriversi accedendo al link di Fiera Didacta Sicilia; inoltre, per la giornata del 20 ottobre ha organizzato una conferenza di servizi con i Dirigenti Scolastici, durante la quale prenderanno parte importanti cariche istituzionali e saranno affrontati temi rilevanti, come l'innovazione didattica e digitale, l'edilizia scolastica e il PNRR, strumento fondamentale d'innovazione e di cambiamento per le scuole siciliane. I workshop organizzati all'intero dello stand dell'USR riguarderanno varie aree tematiche, tra cui l'inclusione scolastica, l'innovazione, la cittadinanza attiva e consapevole, l'internazionalizzazione della scuola, lo sviluppo sostenibile e tanto altro".

"Le scuole che hanno organizzato i vari workshop - conclude il direttore dell'Usr - hanno contribuito alla realizzazione di quello che è un vero e proprio lavoro di squadra, perché l'Ufficio Scolastico Regionale lavora per e con loro. Mi auguro vivamente che tutto il personale della scuola possa sfruttare al meglio questa grande opportunità di formazione e conoscenza per la prima volta promossa in Sicilia". (ANSA).