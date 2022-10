Scuola: al via l'edizione siciliana di Fiera Didacta Italia

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - Si svolgerà dal 20 al 22 ottobre la prima edizione di Fiera Didacta Italia edizione siciliana, il più importante appuntamento fieristico dedicato al mondo della scuola e della formazione, che si terrà negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di Catania. La manifestazione, organizzata da Fiera Didacta Italia con la collaborazione e il sostegno della Regione Siciliana, rappresenta un significativo momento di confronto e scambio in collaborazione anche con Indire - Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa in qualità di partner scientifico e con Didacta International. La Fiera, che vedrà il coinvolgimento operativo dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, utilizzando lo stesso format nazionale, sarà occasione di incontro e scambio di buone prassi per tutti gli operatori del mondo scolastico, universitario, della formazione professionale e di tutti i soggetti economici e sociali che operano nel territorio siciliano. Per l'occasione sarà allestita negli spazi della Fiera anche la mostra dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino", aggiornata in occasione del trentennale delle stragi mafiose del '92, che sarà ospitata in diverse scuole della Sicilia grazie al sostegno della Regione siciliana e del Fondo Sociale Europeo. Ai lavori di Didacta Sicilia sarà presente il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro. Il programma della manifestazione offre un'ampia gamma di opportunità rivolta a dirigenti, insegnanti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, al mondo della ricerca e a quello universitario. Tra i 230 eventi proposti sia dal comitato scientifico che dalle aziende - tra workshop immersivi, seminari e convegni - che hanno come filo conduttore l'innovazione didattica, da segnalare il convegno del giorno di apertura, giovedì 20 ottobre, alle ore 13,45 su "Investire nello sviluppo della scuola delle isole e aree interne. Il valore della rete e del mentoring territoriale". (ANSA).