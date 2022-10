Pensioni: Tridico, ipotesi riforme in direzione giusta

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - "Credo che tutte queste riforme siano orientate a un principio giusto, ovvero quello di garantire una certa flessibilità in uscita rimanendo ancorati tuttavia la modello contributivo. Su questo eravamo orientati anche durante il governo Draghi. Quindi se si va in questa direzione poi ovviamente la politica deciderà ma si sembra che si è abbastanza in linea rispetto a quello che si stava facendo". Così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, ha risposto ai cronisti, a Palermo, a proposito della riforma delle pensioni e dell'ipotesi quota 58-59 anni con 35 di anzianità per gli uomini con un assegno più basso. (ANSA).