Lavoro: De Palma, Orcel costruttore unità operai- contadini

(ANSA) - PALERMO, 14 OTT - "Siamo nani seduti sulle spalle di giganti, i giganti come Giovanni Orcel sono la nostra storia: la lotta del lavoro contro la criminalità organizzata, perché il lavoro porta con se contrattazione, emancipazione e legalità".

Così Michele De Palma, segretario nazionale della Fiom Cgil, a Palermo per commemorare Giovanni Orcel, il sindacalista dei metallurgici della Fiom ucciso dalla mafia 102 anni fa.

"Orcel ha ha avuto il coraggio di mettere insieme operai e contadini. Per questo che è stato ammazzato dalla mafia - ha concluso De Palma - Noi siamo qui non soltanto per ricordarlo, ma per confermare l'impegno della Fiom e della Cgil per il lavoro e contro criminalità organizzata". (ANSA).