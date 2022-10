Auto in fiamme a Palermo, intervento dei pompieri

(ANSA) - PALERMO, 14 OTT - Auto in fiamme in viale Regione Siciliana in prossimità di via Pitrè a Palermo. Il tratto di strada in direzione del capoluogo catanese è stato chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco di potere spegnere le fiamme in sicurezza. L'automobilista è riuscito a mettersi in salvo. Il traffico nella zona è in tilt. (ANSA).