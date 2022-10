Vino: al via Biancavilla Etna Wine Forum

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Oltre trenta cantine dell'Etna, diverse associazioni del mondo della sommellerie, ma anche le enoteche, i ristoranti e i numerosi giornalisti della critica enologica nazionale ed internazionale. Questi i protagonisti della prima edizione del Biancavilla Etna Wine Forum, promosso dal Comune di Biancavilla - dal 15 al 17 ottobre - e concepito per diventare un "laboratorio" di idee per stimolare una nuova visione sui vini dell'Etna, sui territori e le peculiarità che contribuiscono a definire il profilo vitivinicolo, agricolo e turistico del Sistema Etna. Il sud-ovest e Biancavilla si raccontano, offrendo uno spaccato di "economia agricola sostenibile", ricco di connessioni e che guarda allo sviluppo eno-gastronomico e del turismo esperienziale. Un tessuto produttivo incentrato sulle famiglie, orientato a valorizzare le tradizioni produttive che, insieme alla vite, hanno sempre costituito il patrimonio di un'agricoltura che ha nel ficodindia, nelle produzioni di nicchia della Mela Cola e della Pera Coscia, insieme a olio e arancia rossa, i suoi punti di forza.

Da sabato 15 a lunedì 17 Ottobre iniziative, incontri, masterclass e degustazioni in un fitto programma che troverà domenica 16 ottobre a Villa delle Favare il suo culmine, con i banchi di assaggio riservati a una selezione di aziende del vino dell'Etna (oltre trenta). "Siamo pronti per questa prima edizione del Biancavilla Etna Wine Forum che chiude il calendario dei festeggiamenti di San Placido - sottolinea il Sindaco Antonio Bonanno -. La coltivazione della vite fa parte della nostra tradizione. Una tradizione che si rinnova e che vede la nascita di nuove aziende in questo territorio. Un motivo di orgoglio che vogliamo raccontare attraverso il coinvolgimento di una platea di giornalisti di spicco della critica enologica internazionale e della tv". (ANSA).