Artisti in strada, al via Ballarò buskers festival a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Torna per la sesta edizione a Palermo il "Ballarò Buskers Festival" con gli artisti di strada che si esibiranno da domani a domenica 16 ottobre nel quartiere Albergheria che si trasformerà in un palcoscenico circense, con postazioni dislocate in punti strategici di nove piazze dove si alterneranno spettacoli di circo contemporaneo, teatro, musica, acrobatica, funambolica, equilibrismo, clownerie e laboratori per bambini. Gli artisti che approderanno al Festival arrivano da varie città italiane come Catania e Torino, e diversi anche dal resto del mondo, ci sono artisti cileni, spagnoli, francesi e marocchini. Un meltinpot che rispecchia la natura multiculturale dell'Albergheria, non a caso nella grafica di questa edizione - a cura di Manuele Di Pisa - c'è la parola Ballarò scritta in caratteri ebraici, arabi e tamil.

Le piazze che ospiteranno gli spettacoli quest'anno sono: piazza Casa Professa e l'atrio della scuola Regina Margherita (Ex Nuccio), piazza Mediterraneo, piazza Santa Chiara, piazza Brunaccini, piazza San Nicolò, piazzetta Sette Fate, al Capannone piccolo e piazzetta Naso.

"Irrobustire un legame tra comunità e territorio nel confronto con artisti nazionali e internazionali - dice Marco Sorrentino, presidente dell'associazione Ballarò Buskers -, è questa l'ambizione di questo Festival, alimentare l'identità di una comunità attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico materiale e immateriale e favorire lo sviluppo innovativo nei settori tradizionali e creativi facendo leva sulla contaminazione che può essere innescata da manifestazioni culturali di rilievo".

Il festival partirà ufficialmente domani con il consueto brindisi di inizio alle 18.30 a piazza Mediterraneo, partiranno i primi spettacoli e la banda di strada dei Sambazita girerà per il quartiere, l'ultimo spettacolo del venerdì è previsto per le 22. (ANSA).