Arte: 10mila a mostra Caravaggio a Ragusa, prorogata

(ANSA) - RAGUSA, 13 OTT - Sono stati oltre 10 mila finora i visitatori a Ragusa della mostra dal titolo 'Caravaggio - ultimo approdo', ospitata all'interno della chiesa della Badia, in pieno centro storico, che ora viene prorogata fino al 21 ottobre per dare la possibilità di ammirare da vicino il 'San Giovanni giacente' e le altre tele in esposizione.

La mostra, curata dal prof. Pierluigi Carofano, ha rappresentato, e continuerà ancora ad essere, un omaggio al patrono di Ragusa San Giovanni Battista, uno dei soggetti più riprodotti nelle pitture di Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Non a caso, oltre all'iconico 'San Giovanni Battista giacente' di Caravaggio, la mostra propone altre quattro interessanti opere tutte raffiguranti il patrono di Ragusa realizzate da importanti autori: Domenico Piola, Predica di san Giovanni Battista - Napoli, collezione privata; Luigi Garzi, San Giovanni Battista battezza Cristo nel fiume Giordano - Roma, collezione Amata; Giovanni Odazzi, San Giovanni Battista predica alle folle - Roma, collezione privata; Francesco Rustici, Sacra Famiglia e san Giovannino - Napoli, collezione privata. (ANSA).