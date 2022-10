Scommesse abusive, confiscati beni 500 mila euro ad imprenditore

(ANSA) - AGRIGENTO, 12 OTT - Confisca di beni, dal valore complessivo di 500 mila euro, ad un imprenditore del settore di giochi e scommesse. Ad eseguire il provvedimento della sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo è stata la Dia di Agrigento.

L'imprenditore è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 2 anni.

Secondo la Dia sarebbe stato attuato un esercizio abusivo di gioco e scommesse e truffa aggravata, "commessi per ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, sfruttando società estere per indirizzare i proventi delittuosi dei flussi finanziari generati".

Il decreto di confisca riguarda: quote di partecipazione in società, anche estere, esercenti l'attività di raccolta di scommesse; 2 autovetture di lusso; polizze assicurative; conti correnti e depositi a risparmio. (ANSA).