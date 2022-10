Laurea magistrale per Andrea, studente con autismo

(ANSA) - SIRACUSA, 12 OTT - Ha ottenuto anche la laurea magistrale Andrea Bordonaro, 26 anni, studente di Siracusa, che sin dall'età di 16 mesi soffre di sindrome dello spettro autistico. Andrea ha conseguito il titolo magistrale in Scienze cognitive e teoria della comunicazione. Con la relatrice, professoressa Domenica Bruni, ha discusso la tesi "Contesti sociali e disturbi dello spettro autistico". Nel 2019, sempre nello stesso ateneo di Messina, aveva conseguito la laurea triennale in Scienze della formazione e della comunicazione con la tesi: "Deficit della comunicazione nei bambini con disturbi dello spettro autistico e sindrome di Asperger". In quel caso fu dichiarato dottore con 110 e lode.

Andrea è bravissimo al computer e parla un buon inglese. Ha svolto al comune di Siracusa il tirocinio con il quale ha concluso il suo corso di studi, sempre sostenuto da papà Francesco, dalla mamma Hildegarda Solisi e dall'equipe dell'Oasi di Troina che lo ha seguito per tanti anni. "Le congratulazioni ad Andrea che, con forza di volontà, ha trovato la sua strada e ha dimostrato come, con gli stimoli giusti e l'amore delle persone più vicine, si possono superare ostacoli apparentemente invalicabili" afferma il sindaco, Francesco Italia. (ANSA).