Dissidanza, rassegna di danza contemporanea a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 OTT - Si chiama Dissidanza e richiama l'unione di due parole: danza e dissidenza. Nulla viene dato infatti per scontato nella rassegna di danza contemporanea, diretta dal coreografo e danzatore Giovanni Zappulla, che si terrà allo spazio Tre Navate dei Cantieri culturali della Zisa il 21 e 22 ottobre. L'impronta originale degli spettacoli è data dal coinvolgimento del pubblico, è stato detto nella presentazione del festival all'Institut Français di Palermo, alla presenza dell'assessore comunale alla cultura Giampiero Cannella.

Quattro i paesi coinvolti: Italia, Francia, Polonia e Austria. Dissidanza aprirà i battenti il 21 ottobre con una rassegna di videodanza e un'azione che coinvolge pubblico e danzatori. Si chiama Viral Visions Multiplier Event e prende le mosse dal progetto europeo Viral Visions, nel quale la compagnia Zappulla Dmn, unica italiana, si è confrontata con partner europei.

Seguiranno le performance Silence (compagnia Artgarage di Pozzuoli); Memories from the future della compagnia Zappulla Dmn; Terre-Ciel/Percée della compagnia Vialuni di Ajaccio e Extinction: Replay della compagnia polacca Hotelhoko.

La rassegna sarà chiusa dalla compagnia francese Pedro Pauwels con Playlist. (ANSA).