Cocktail in boccetta, nasce azienda a Palermo

A Palermo è nata una nuova piccola impresa che produce raffinati cocktail in bottiglietta da portare dove si vuole e preparare solo aggiungendo ghiaccio e una fetta d'arancia. L' Iceritual è stata creata un anno fa da Douglas Pilato, 54 anni, un passato di gestione di lidi e fornitura di servizi turistici, che oltre a diffondere i propri prodotti su sito cerca spazi nelle forniture alberghiere o di ristorazione. la specialità dei cocktail di Pilato è che tutti i prodotti utilizzati sono siciliani. "Misceliamo solo spirits siciliani - dice l'imprenditore - Gin, vodka, bitter liquore d'arance, amari, sono tutti regionali così come il distillato di Agave che compriamo dall'azienda Agalia di Marsala".

L'azienda per ora ha due dipendenti e un fatturato di 25-30 mila euro. "Le nostre materie prime sono di qualità premium e super premium - spiega - Gli alcolici vengono stoccati in fusti da 50 litri e per i cocktail - ognuno con la propria formula - vengono miscelati a mano. A dicembre parteciperò al bando del progetto "Resto al Sud" per un finanziamento finalizzato all'automazione della produzione".

La produzione in boccetta, monodose o da mezzo litro, per ora comprende il Negroni orange, il Negrosky orange, il Moscow mule, il Margarita, il Cosmopolitan, il Gin sour, il Vodka sour e il Kalakala un mix inventato a Lampedusa da Marcella May con vodka, amaro siciliano, liquore di arance siciliane, acido citrico bio, uno schizzo di angostura. Le boccette costano online 6 euro ai clienti privati "ma sto cercando - dice Pilato - di entrare coi miei prodotti nelle catene alberghiere, nei bar, negli agriturismo. i cocktail in boccetta sono di alta qualità e semplici da servire".