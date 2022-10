Migranti: naufragio a sud Sicilia, 3 corpi recuperati

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Tre corpi sono stati recuperati in mare ad una quarantina di miglia a sud di Trapani. Lo fa sapere la Guardia costiera, informando che un mercantile ieri ha avvistato in mare e tratto in salvo, in area di responsabilità Sar italiana, un migrante, recuperando anche un corpo privo di vita. Scattate le ricerche di eventuali dispersi con motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza, aerei ed elicotteri ed un mercantile in transito nell'area. Gli altri due corpi sono stati recuperati sempre ieri dalle motovedette. Continuano le ricerche di eventuali dispersi. (ANSA).