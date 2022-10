Mafia: a Bruxelles la mostra ANSA su Falcone e Borsellino

(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - Non dimenticare per fare memoria ma anche per continuare a tenere alta la guardia contro la mafia e ogni forma di criminalità organizzata. E' questo il messaggio lanciato in occasione della mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" presentata stamane a Bruxelles nella sede del Comitato europeo delle Regioni (CoR), a trent'anni dalle stragi mafiose del '92.

La cerimonia è stata aperta dall'intervento del presidente della delegazione italiana del CoR Alberto Cirio, che ha promosso l'evento patrocinato anche dall'Ue, dalla Regione siciliana e dal Fondo Sociale Europeo. Cirio ha sottolineato "l'importanza della cronaca che diventa storia", ringraziando l'ANSA per il contributo offerto raccontando, soprattutto alle giovani generazioni, il lavoro svolto da due magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Un tema, questo, ripreso anche dal presidente dell'ANSA Giulio Anselmi: "Il nostro compito - ha detto - è certamente quello di raccontare i fatti, ma anche quello di fare in modo che avvenimenti come quelli tragici di trent'anni fa non vengano dimenticati. Per questo l'ANSA ha deciso di aggiornare la mostra, inaugurata dieci fa dall'allora presidente Giorgio Napolitano e di continuare a fare memoria".

Alla cerimonia, che si è svolta alla presenza di numerosi parlamentari europei, tra cui la vicepresidente Pina Picierno, sono intervenuti anche due componenti siciliani del Comitato delle Regioni, Enzo Bianco e il vice presidente della Regione siciliana Gaetano Armao, quest'ultimo tra i promotori dell'evento, che hanno ricordato con commozione la figura di Giovanni Falcone, anche attraverso avvenimenti legati alla conoscenza diretta del magistrato. La manifestazione è stata conclusa dall'ambasciatore Piero Benassi, rappresentante dell'Italia presso l'Ue, che ha rimarcato come "l'impegno di Falcone e Borsellino nel contrasto alla mafia, che è un fenomeno transnazionale, sia sfociato in una serie di norme, come quella sulla confisca dei beni, diventate un esempio anche a livello europeo". La mostra, allestita dalla società Quater, potrà essere visitata fino a venerdì 14 ottobre. (ANSA).