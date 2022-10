Cga ribalta sentenza, Lidl può aprire a Brancaccio a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - Il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ribaltando la sentenza del Tar, del 2020, ha annullato il provvedimento del comune di Palermo che aveva praticamente negato alla società di grande distribuzione tedesca Lidl di aprire un supermercato nell'area industriale di Brancaccio. La Lidl italia spa aveva comprato un'area dall'immobiliare Trinacria srl che aveva presentato un'istanza per realizzare una struttura commerciale tramite fusione dei lotti e demolizione dei corpi di fabbrica esistenti e realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica. Nel 2019 il Suap ha negato l'autorizzazione. Per il Cga Palermo si deve applicare la stessa norma che nella zona industriale di Catania ha consentito l'apertura di Ikea. quindi Lidl può aprire il supermercato a Brancaccio. La decisione è stata presa da Rosanna De Nictolis, presidente, Solveig Cogliani, consigliere Sara Raffaella Molinaro, consigliere, Antonino Caleca, consigliere estensore, Marco Mazzamuto, consigliere. La norma regionale applicata nella fattispecie è l'art. 30 l. r. n.29/95. (ANSA).