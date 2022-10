Pd: Orfini, dirigenti Sicilia andrebbero commissariati

(ANSA) - PALERMO, 10 OTT - "Poi uno si chiede perché il Pd in alcune regioni non è credibile: perdiamo male le politiche, perdiamo disastrosamente le regionali arrivando addirittura terzi. Segretario regionale e gruppo dirigente invece di riconoscerlo e fare un passo indietro dicono che va tutto bene e che resteranno al proprio posto forti di questi risultati.

Perché il loro unico obiettivo non era vincere o almeno rafforzare il Pd, ma eleggere se stessi. Obiettivo al quale hanno sacrificato la nostra comunità. In un partito normale un gruppo dirigente così sarebbe commissariato in 5 minuti". Così Matteo Orfini durante un colloquio con i responsabili siciliani di LeftWing commentando la direzione regionale che si è svolta sabato scorso a Palermo alla presenza del vice segretario nazionale Peppe Provenzano. (ANSA).