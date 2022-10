Mafia: a Bruxelles mostra dell'ANSA su Falcone e Borsellino

La mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" torna nuovamente a Bruxelles in occasione delle iniziative per ricordare il trentennale delle stragi mafiose del '92. Domani, martedì 10 gennaio, il nuovo allestimento della mostra sarà inaugurato al building Jacques Delors del Comitato delle Regioni alle ore 13. L'iniziativa è stata promossa dalla delegazione italiana al Comitato Europeo delle Regioni e dall'ANSA, con il patrocinio dell'Ue, della Repubblica italiana, della Regione siciliana e del Fondo Sociale Europeo. Alla cerimonia, alla quale interverranno, tra gli altri, il presidente dell'ANSA Giulio Anselmi e il vice presidente della Regione siciliana Gaetano Armao, è prevista la partecipazione di ambasciatori e rappresentanti del corpo diplomatico a Bruxelles e di numerosi parlamentari europei.

La mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" racconta, anche attraverso immagini dell'album privato di famiglia, la storia umana e le vicende professionali dei due giudici antimafia: dall'infanzia nel quartiere popolare della Kalsa all'ingresso in magistratura, dalle prime inchieste contro la mafia al Maxiprocesso a Cosa Nostra, fino alle stragi del '92 e alla ribellione della società civile.

Una prima versione della mostra era già stata presentata a Bruxelles nel dicembre del 2013, in occasione della intitolazione di un'aula della Commissione Europea a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quest'anno, in occasione del trentennale delle stragi, la mostra è stata aggiornata ed è già stata ospitata in diverse sedi istituzionali oltre che nelle scuole della Sicilia e di tutta Italia.

Il nuovo allestimento della mostra, curato dalla società Quater con il relativo docufilm che raccoglie le testimonianze dei familiari e delle persone più vicine ai due magistrati, potrà essere visitato nella sede del Comitato Europeo delle Regioni, fino a venerdì 14 ottobre.