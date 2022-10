Crollano massi, famiglia costretta a lasciare casa

(ANSA) - CARINI, 10 OTT - Una famiglia che vive nell'area a rischio nel residence Parco degli Ulivi di Carini è stata costretta a lasciare casa. Questa mattina nella zona sono caduti tre massi dal costone roccioso. Uno è finito nella terrazza dove si trovava una donna che era in cucina. Il masso poi ha finito la corsa nella camera da letto.

Il sindaco di Carini Giovì Monteleone sta predisponendo un'ordinanza di sgombero parziale del residence in attesa di prendere altre decisioni dopo la relazione dei vigili del fuoco.

Questa mattina i tecnici dei pompieri con un drone hanno eseguito un controllo sulla parete rocciosa.

Si sta cercando di capire se c'è il rischio di caduta di altri massi. Se così fosse il sindaco sarebbe costretto ad estendere l'area da sgomberare. Nel residence ci sono numerose villette.

"Forse le piogge dei giorni scorsi e la leggera scossa di terremoto potrebbero essere la causa dei crolli che si sono verificati oggi - dice il sindaco - Sto aspettando le relazioni degli organi tecnici per prendere le decisioni necessarie".

