Storie di "Madri del Novecento" domani al Salinas di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 OTT - Si svolgerà domani, domenica 9 ottobre, alle ore 10, presso il Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, "Madri del Novecento", un evento proposto dall'associazione "Archivia-donne in relazione" in partnership con il Museo Salinas e CoopCulture. Prendendo le mosse da un progetto di scrittura individuale sulla figura materna lanciato da Archivia nel 2020, trentatré figlie hanno raccontato le loro madri. Si tratta di tante micro storie di donne "qualunque", un racconto corale dal quale emerge che le madri hanno tessuto le loro vite secondo un ordito fedele agli schemi del tempo, ma che in molti casi, come Penelope, hanno disfatto, smontando pregiudizi, convenzioni o abitudini secolari che volevano le figlie educate secondo certi stereotipi. Ne è seguito un percorso di incontri con le autrici degli scritti e di riflessioni. "Scavare in queste storie ci ha aperto molte strade di indagine e ci ha regalato la gioia della scoperta attraverso il confronto", sottolinea Angela Lanza di Archivia.

La mattinata, articolata in una serie di momenti, avrà inizio con un intervento sul mito di Demetra e Kore a cura di Caterina Greco, direttrice del Museo Salinas. Dopo una breve presentazione del progetto, la parte centrale dell'incontro sarà focalizzata sulla lettura di brani tratti dagli scritti sulle madri per concludersi poi con gli interventi di Archivia per condividere riflessioni e approfondimenti portati avanti in questi due anni di lavoro. Al termine, dopo le conclusioni di Angela Lanza, uno spazio sarà riservato ad eventuali testimonianze. Le letture, a cura dell'attrice Stefania Blandeburgo, veranno accompagnate dalle musiche originali di Paolo Alberto Samonà scritte per l'occasione. (ANSA).