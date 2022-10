Pd: Barbagallo, sfida è tenere alta la voce su Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 08 OTT - "La sfida per i parlamentari nazionali eletti è quella di tenere alta la voce del Mezzogiorno e della Sicilia, quella di far sentire i nostri temi centrali nell'agenda. Con alcune parole d'ordine: giustizia sociale, salario minimo, transizione ecologica ed energetica, infrastrutture, Pnrr, assunzioni nella pubblica amministrazione e soluzioni per il caro bollette". Così il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, durante la direzione del partito che si sta svolgendo a Palermo.

"Dobbiamo tornare ad essere immediatamente riconoscibili e parlare al popolo, di questo è fatta la politica, respingendo ogni tentazione populistica ma tornando ad essere popolari, tornando ad interpretare i bisogni, le paure e le quotidiane difficoltà delle persone. Soprattutto di quelle più fragili - ha detto Barbagallo - Ripartiamo in Assemblea regionale siciliana da quello che abbiamo fatto in questi anni: dalla nostra apprezzata opposizione. E dalle nostre battaglie su legalità parità salariale, doppia preferenza di genere, divieto cambia casacca, accorpamento beni culturali e turismo". (ANSA).