Musica: Kolja Blacher e il suo Stradivari di scena al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 08 OTT - E' a Palermo Kolja Blacher per il concerto al Teatro Massimo di domenica sera 9 ottobre, alle 20,30. E' arrivato con il suo Stradivari "Tritton" del 1730.

Blacher è uno dei migliori violinisti al mondo e al Massimo dirigerà un programma di grande difficoltà: il celebre concerto per violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelsshon, capolavoro della letteratura romantica, "Metamorphosen", lo studio per 23 archi solisti di Richard Strauss, composto nel 1945, mentre la seconda guerra infuriava pure in Austria e in Germania. Strauss compose in un solo mese questo brano struggente, mentre i bombardamenti distruggevano le città e i loro teatri. E, infine, la sinfonia "Renana" di Robert Schumann, l'opera più compiuta tra le quattro sinfonie del compositore tedesco, ispirata al mito e alle leggende del Reno, fonte di ispirazione per tutta la cultura romantica della futura Germania.

Kolja Blacher collabbora con i Berliner di cui è stato primo violino, proprio negli anni della direzione di Claudio Abbado, ma ormai da anni è un solista tra i più apprezzati non solo in Europa. Nato a Berlino, già a 15 anni era una promessa dello strumento e potè entrare alla prestigiosa Julliard di New York.

Oggi alterna la carriera solistica a quella di insegnante alla Eisler di Berlino e la grazia e l'eleganza del suo suono in genere incantano il pubblico. (ANSA).