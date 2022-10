Ciclismo: Lombardia; Nibali chiude carriera con un 24/o posto

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Giro di Lombardia svoltosi oggi e rivinto da Tadej Pogacar è stato il passo d'addio di Vincenzo Nibali all'attività agonistica. Lo Squalo ha concluso al 24/o posto, a 2'17" da Pogacar. Meglio del campione originario di Messina ha fatto lo spagnolo Alejandro Valverde, ex iridato e anche lui al passo d'addio, che si è piazzato in sesta posizione.

Il migliore degli italiani in questo Giro di Lombardia è stato invece Andrea Piccolo, 11/o nell'ordine d'arrivo della corsa.

