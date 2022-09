Musica: al Massimo 'Il matrimonio segreto' di Cimarosa

(ANSA) - PALERMO, 29 SET - Debutta al Teatro Massimo di Palermo il nuovo allestimento di "Il matrimonio segreto", di Domenico Cimarosa, con la regia di Roberto Catalano. Sul podio il Maestro Davide Levi. Il dramma giocoso in due atti, su libretto di Giovanni Bertati, tra le opere più importanti e acclamate del Settecento, torna in scena a Palermo dopo 19 anni e debutta il 30 settembre alle 20. Repliche fino al 5 ottobre.

L'allestimento è in coproduzione con l'Opera di Tenerife e il Teatro Regio di Parma, che vede impegnati l'Orchestra e il Corpo di ballo del Teatro Massimo.

Vivacissima commedia degli equivoci, "Il matrimonio segreto", è considerato uno dei più grandi successi della storia dell'opera. La leggenda vuole che alla prima rappresentazione, avvenuta al Burgtheater di Vienna il 7 febbraio 1792, era stato tale il successo che l'imperatore Leopoldo II ne aveva chiesto il bis integrale. La vicenda è tratta dalla commedia The Clandestine Marriage di George Colman Sr. e David Garrick, a sua volta ispirata al ciclo pittorico di William Hogarth.

Le scene sono di Emanuele Sinisi, i costumi di Ilaria Ariemme, le luci di Fiammetta Baldiserri, riprese da Oscar Frosio, i movimenti coreografici di Jean-Sébastien Colau, neo direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo. Maestro al cembalo è Giuseppe Cinà. Assistente alla regia è Luca Baracchini. I protagonisti sono Veronica Marini (30 settembre e 2, 5 ottobre) e Giulia Mazzola (1, 4) (Carolina); Vincenzo Taormina (30, 2, 5) e Francesco Leone (1, 4) (Geronimo); Anna Maria Sarra (30, 2, 5) e Marilena Ruta (1, 4) (Elisetta); Nel ruolo della zia Fidalma Marianna Pizzolato, tra le artiste più acclamate della sua generazione e amatissima dal pubblico palermitano (30, 2, 5) e Claire Gascoin (1, 4) (Fidalma); Omar Montanari (30, 2, 5) / Jan Antem (1, 4) (Conte Robinson); Giorgio Misseri (30, 2, 5) e Antonio Mandrillo (1, 4) (Paolino).

In scena, insieme a loro, i ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo. (ANSA).