Incendio in comunità disabili nel Catanese,Cc salvano ospite

(ANSA) - LICODIA EUBEA, 29 SET - Carabinieri di Licodia Eubea hanno salvato, la notte scorsa, un'anziana da un incendio divampato nella comunità 'Alisea' per disabili psichici.

Diciassette ospiti erano già stati messi in sicurezza in cortile, ma la donna, con un deficit dell'udito, era rimasta nella sua stanza ed era in preda al panico. Militari dell'Arma sono dovuti entrare due volte nei locali invasi dal fumo per trovarla e portarla fuori.

Le cause dell'incendio sono in via di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, ma sembra che le fiamme siano partite da un divano in salotto, provocando del denso fumo nero in tutto il pian terreno.

A dare l'allarme è stata un'operatrice, che ha chiamato il 112 per far intervenire Vigili del fuoco, autoambulanza e carabinieri. I militari, arrivati immediatamente, hanno saputo dell'anziana in pericolo e, senza attendere l'arrivo dei pompieri da Vizzini, sono entrati nella struttura, hanno trovato la donna e l'hanno portata in salvo. All'anziana, visitata da operatori del 118, è stata diagnosticata una intossicazione da fumo che è stata curata con ossigenoterapia. Tutti gli altri ospiti della comunità non hanno riportato alcun danno fisico e, mentre i Vigili del fuoco domavano le fiamme, sono stati condotti in altre strutture, per la momentanea inagibilità dello stabile. (ANSA).